Simona Ventura accusata di evasione fiscale per 500mila euro. E’ questa l’accusa presentata venerdì dal pm di Milano, Silvia Bonardi, che contestualmente ha allegato anche una nota dell’Agenzia delle Entrate.

Sembrerebbe che la conduttrice televisiva abbia smesso di pagare il suo debito, perdendo in questo modo il beneficio della rateizzazione. “Non è stata in grado di pagare“, ha spiegato il commercialista della difesa, secondo cui si sarebbe trattato di un “accertamento cattivo” da parte della Guardia di Finanza.

Secondo l’accusa, invece, su una società che risulta inattiva sarebbero scaricati costi personali come biglietti aerei, fiori, viaggi e quant’altro, il tutto per godere di sgravi fiscali, assumendo di fatto una condotta illecita. Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati, oltre al consulente della difesa, anche due testimoni che hanno dichiarato di non aver mai discusso con Simona Ventura “Dei profili fiscali o tributari della società“. A maggio ci sarà il dibattimento delle parti ed è possibile che anche la Ventura intervenga con una dichiarazione spontanea.