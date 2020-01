0 Facebook Maria Elena Boschi: “Sono tornata single, ma ci vogliamo ancora bene” News 18 Gennaio 2020 13:26 Di Antonella Bianco 1'

“Sono tornata single, ma ci vogliamo ancora bene”. Maria Elena Boschi parla, nel finale della puntata di “Otto e Mezzo” di venerdì 17 gennaio. A una domanda specifica della conduttrice del programma di La 7 Lilli Gruber nel finale della puntata, la capogruppo di Italia Viva alla Camera parla della sua vita privata.

“Ho avuto una storia ma è finita. Come si dice in questi casi, ed è vero, continuiamo a volerci molto bene”, dice la Boschi in studio. Una relazione tenuta segreta, di cui nessuno si è accorto e di cui Maria Elena Boschi aveva parlato in una recente intervista a “Chi”. Perché questa storia è stata tenuta nascosta? “Perché penso che sia giusto ci sia una sorta di tutela della propria vita privata. Mi sembrava però, nel momento in cui me l’hanno chiesto, poco rispettoso anche nei suoi confronti e della sua famiglia dire una bugia. Adesso sono single”.