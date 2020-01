0 Facebook Mugnano e Pozzuoli piangono Patrizio e Fiorentino morti nello schianto contro un bus News 18 Gennaio 2020 12:16 Di Antonella Bianco 2'

Due persone, Patrizio Noviello, 38 anni, nato e residente a Mugnano di Napoli e Fiorentino Pagliozza, 48 anni, nato e residente a Pozzuoli, sono morte ieri mattina, 17 gennaio, nello scontro tra la loro auto e un pullman. L’incidente è avvenuto nei pressi di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto, sulla statale ‘Paganico’.

I due occupanti dell’auto, Patrizio e Fiorentino non hanno avuto scampo. Sono morti sul colpo. Sull’autobus, che da Grosseto stava andando verso Siena, c’è un ferito lieve. Le altre persone, 25 in tutto, che stavano recandosi a lavoro, sono illese. Da ricostruire la dinamica, al vaglio della polizia stradale. Sembra che all’uscita da una galleria, in curva, l’auto abbia sbandato e abbia invaso la corsia opposta in un tratto in cui la carreggiata si restringe a due corsie. L’impatto è stato inevitabile.

Il cda e la direzione della società di trasporti Tiemme spa esprimono «partecipazione al dolore e vicinanza alle famiglie dei due uomini che, a bordo di un auto, sono rimasti vittime nel tragico incidente accaduto nella prima mattinata di oggi sulla Statale 223 Siena- Grosseto nel comune di Civitella Marittima, nel tratto della strada che da quattro passa a due corsie». L’incidente, rende ancor noto Tiemme, «ha coinvolto un autobus extraurbano della linea regionale 51G che, partito da Grosseto alle 6.40, era diretto a Siena”. Sul luogo dell’incidente il 118 con l’elicottero Pegaso e i vigili del fuoco.

Inutile ogni tentativo di rianimazione per i due uomini nell’auto. I passeggeri che erano a bordo e non hanno riportato conseguenze per quanto accaduto, sono stati trasferiti su di un altro autobus, sempre diretto a Siena. La Siena-Grosseto è rimasta a lungo chiusa. E’ stata riaperta soltanto intorno a mezzogiorno per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi.