“Segujob”, nasce a Napoli la soluzione per trovare lavoro

News 17 Gennaio 2020

Oggi siamo consapevoli del fatto di vivere in una realtà, dove le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale (Ia) – soprattutto utili nel ricavare in modo veloce dati e informazioni – risultano essere sempre più importanti per lo sviluppo economico della società..

Per questo motivo, indagando un pò nel mondo della Ia, abbiamo scoperto che un esperto del settore è proprio un napoletano: si chiama Raffaele Esposito ed è un professionista degli algoritmi applicati al mismatch domanda-offerta.

“Segujob“ è in grado di leggere tantissimi annunci di lavoro – ci ha detto Raffaele Esposito – da centinaia di siti diversi ordinandoli per compatibilità, rispetto alle competenze del candidato aumentando così notevolmente la possibilità di trovare lavoro. Inoltre Segujob riesce a far presente al candidato la lista delle competenze necessarie per essere al top in ogni contesto lavorativo“.

È molto semplice, basta – una volta andati sul sito internet (www.segurjob.it) – cliccare sulla sezione ‘Opportunità‘ per trovare gli annunci corrispondenti al proprio. In pratica l’algoritmo incrocia i dati relativi al candidato con le posizioni lavorative pertinenti.

Viene sviluppato così un elenco formato dalle reali conoscenze e abilità richieste dal mercato. Le informazioni fornite da Segujob sono frutto di un sofisticato software di clustering bottom-up non esclusivo. opportunità annunci

Quest’ultimo collima in una rete neurale che diventa ogni giorno più intelligente leggendo dal web le informazioni necessarie ad apprendere le esigenze del mercato. Tutte queste informazioni sono messe gratuitamente a disposizione dei candidati.

Segurjob è uno strumento dalle importanti finalità economiche e sociali. Un mezzo a disposizione dei giovani che vogliono trovare il lavoro a loro più congeniale e per le aziende che necessitano di profili specifici e professionali. E tutto il volume di dati è completamente gratuito.