0 Facebook Elisabetta Gregoraci fuori da L’altro Festival, show girl furiosa con Savino: la risposta del conduttore Spettacolo 17 Gennaio 2020 18:07 Di redazione 2'

Elisabetta Gregoraci sarebbe dovuta essere una delle conduttrici de L’Altro Festival, striscia che andrà in onda al termine della kermesse musicale. Ma, stando a quanto racconta la show girl, all’ultimo ha saputo che non farà parte della squadra.

La Gregoraci ha accusato Nicola Savino, con cui avrebbe dovuto co-condurre il programma. A detta della show girl sarebbe stato lui a volerla fuori perché ex moglie di Flavio Briatore, simpatizzante della destra: “Il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà e ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di sinistra“.

LEGGI ANCHE: ELISABETTA GREGORACI ATTACCA BRIATORE

Accuse molto pesanti a cui Nicola Savino non ha tardato a rispondere. Dai microfoni di Radio Deejai, ha smentito questo malinteso: “Non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Apro e chiudo parentesi ho parlato al telefono con Elisabetta per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra. Anzi…: è amico di Matteo Renzi. Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito“.