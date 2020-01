0 Facebook Dramma sulla Salerno-Reggio Calabria: scontro tra due auto, Manuel muore a 19 anni Cronaca 17 Gennaio 2020 17:40 Di redazione 1'

E’ morto all’età di 19 anni Manuel Iannì, deceduto in un brutto incidente stradale avvenuto sulla Salerno-Reggio Calabria nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 02. La vittima era di Gioia Tauro.

Due auto, per dinamiche che sono ancora da chiarire, si sono scontrate e il conducente di una delle due, una Peugeot 107, ha avuto la peggio. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, purtroppo per il diciannovenne non c’è stato più nulla da fare.

Intervenuta la sottosezione della stradale di Palmi, che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e a delimitare l’area dove era avvenuto l’incidente, chiudendo la carreggiata. La notizia della morte di Manuel si è diffusa velocemente nel comune in provincia di Reggio Calabria, tantissimi i messaggi di dolore da parte degli amici del giovane, che non riescono a credere a questa tremenda disgrazia.