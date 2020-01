0 Facebook Napoli, installate telecamere spia per pizzicare chi getta rifiuti in strada Cronaca 17 Gennaio 2020 13:40 Di redazione 2'

La Polizia Municipale di Napoli ha attivato telecamere spia controllate da personale della unita’ operativa Tutela Ambientale per individuare i responsabili delle discariche sul territorio cittadino.

I dispositivi posizionati in diversi punti della citta’ riescono a leggere le targhe dei veicoli anche nelle ore notturne e sono dotate di sofisticati programmi capaci di riconoscere il movimento dei veicoli, la loro fermata e la ripartenza leggendo la targa e identificando il titolare del veicolo con i dati anagrafici.

In questi giorni sono stati sequestrati tre veicoli utilizzati per abbandonare al suolo rifiuti speciali. L’attivita’ della Polizia Municipale di Napoli di posizionamento delle telecamere spia per il contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti proseguira’ su tutto il territorio della citta’.

“L’acquisto delle telecamere spia sta portando i suoi risultati. L’implementazione di questi dispositivi in tutti i quartieri ci permettera’ di contrastare in modo sempre piu’ incisivo il comportamento criminale di chi non ha alcun rispetto dell’ambiente e degli spazi comuni e che fino a ieri, forse, pensava di restare impunito ed anonimo. Queste attivita’ di controllo, volute fortemente dal Sindaco, continueranno ad essere prioritarie per il Corpo della Polizia Locale, che sta operando con professionalita’ e dedizione in sinergia con le Municipalita’, associazioni, comitati, istituzioni scolastiche, segnalazioni della cittadinanza, Asia”, dichiara l’assessore comunale Alessandra Clemente.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook