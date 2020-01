0 Facebook Bolzano, si cappotta con l’auto fuori dalla galleria: morta una donna di Napoli Cronaca 17 Gennaio 2020 17:25 Di redazione 1'

Incidente mortale questo pomeriggio in val Senales. Un automobile, all’uscita da una galleria nei pressi di Ratisio, si e’ capottata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la croce bianca, come anche il medico d’urgenza l’elisoccorso Pelikan 2, che pero’ non ha potuto salvare la vita della donna.

L’automobile che si e’ capottata era guidata da una donna di 55 anni, Loreta Pensa nata in provincia di Napoli, ma residente a Senales. La donna e’ la cogestrice della baita alpina “Malga Lazaun” a 2400 m nel comprensorio sciistico della Val Senales. Stando alle prime informazioni la donna alla guida della sua Dacia Duster ha perso il controllo del veicolo che si e’ ribaltato diverse volte. La donna e’ deceduta sul posto dopo un tentativo di rianimazione.

