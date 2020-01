0 Facebook Dramma nei pressi dell’Auchan, si schianta con il motorino: Pietro muore a 43 anni Cronaca 17 Gennaio 2020 11:22 Di redazione 1'

Sangue sulle strade campane. Nella notte tra giovedì e venerdì un tragico incidente stradale è avvenuto nei pressi del centro commerciale Auchan. Un uomo, 43 anni originario di Giugliano in Campania, era a bordo di uno scooter quando, per dinamiche ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è volato al suolo.

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. I traumi riportati nella caduta erano troppo gravi. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giuliano. La vittima si chiamava Pietro Fiorillo ed era molto conosciuto nel Giuglianese.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente. E’ risultato che il motorino su cui viaggiava la vittima non fosse di sua proprietà, ma di un amico e che fosse privo di copertura assicurativa. Probabilmente il magistrato disporrà l’esame autoptico sulla salma per verificare se il quarantatreenne avesse assunto alcol o droga.