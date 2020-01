0 Facebook Casa con vista mare a Posillipo a 25 euro al mese, gli affitti a prezzi stracciati del Comune Napoli Città 17 Gennaio 2020 11:17 Di Antonella Bianco 2'

A via Posillipo gli affitti sono bassi, bassissimi. Basta un budget di 12 euro al mese, per una casa con affaccio sul retro del palazzo, e di 24.81 centesimi di euro per un appartamento di 127 metri quadri a via Posillipo con balconcino che guarda il madre. Il locatore non è opprimente, infatti il Comune di Napoli vanta nel suo patrimonio più di 28mila alloggi e ha firmato contratti di affitto per 25.426 di questi.

A raccontarlo è Il Mattino, che ritorna sul tema del patrimonio svenduto dal Comune. Nel 2014 il consigliere comunale Gaetano Troncone presentò un’interrogazione chiedendo ragione all’Amministrazione; nel corso degli anni il nostro giornale ha più volte affrontato la vicenda e da Palazzo San Giacomo sono arrivate più volte rassicurazioni: faremo controlli accurati e ci sarà un adeguamento per i fitti delle case di pregio.

Palazzo San Giacomo ha registrato contratti di affitto per 25.426 beni immobili in città, in provincia e anche in altri Comuni della Campania e di altre regioni. La media di introiti per ciascun contratto è di 85 euro, ed è schiacciata verso il basso dalla consistente mole di fitti irrisori che sono richiesti per gli alloggi popolari.

Nell’elenco c’è, ad esempio, un appartamento di cinque vani a via Palizzi (la strada panoramica del Vomero), che viene ceduto in fitto a 24 euro al mese. Scorrendo l’infinita lista dei contratti del Comune spunta fuori anche una piccola casa a Chiaia, Rampe Brancaccio, che viene ceduta a 92 euro al mese. C’è pure l’immobile di quattro vani a via Manzoni che vale, per il Comune di Napoli, 54,15 euro al mese.