Paolo Del Debbio costretto a lasciare la trasmissione durante la diretta Il conduttore è stato sostituito fino a fine trasmissione Spettacolo 17 Gennaio 2020

Ha chiesto di essere sostituito dopo due ore di diretta di “Diritto e rovescio“. Paolo Del Debbio, conduttore Mediaset, è stato costretto ad abbandonare la trasmissione a causa di un dolore lancinante alla gamba che gli impediva, letteralmente, di stare in piedi. “Ho un problema ad una gamba che pensavo di poter superare durante la puntata, invece non ci riesco”, ha detto una pausa pubblicitaria.

“Non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo. Ora viene Marcello Vinonuovo che è validissimo, mi sostituisce per un pochino” ha detto ai telespettatori.

Il presentatore ha abbandonato lo studio venendo, di fatto, sostituito fino al termine della puntata. Durante il prosieguo della trasmissione, non sono state date altre informazioni in merito al problema del conduttore. Non si da, quindi, se sarà presente la prossima puntata.

