“In Campania per ubriacarsi di bellezza”: Ryanair celebra 13 luoghi incantevoli della regione

Ryanair scegli il sud Italia e celebra la Campania. Sul sito della compagnia aerea irlandese, infatti, alla voce ‘guide di viaggio’, spunta un articolo sui 13 luoghi incantevoli in Campania.

“Fra rovine archeologiche, residenze reali, paesaggi e tramonti indimenticabili, – scrive Ryanair – ecco dove andare in Campania Felix per ubriacarsi di bellezza: andiamo alla scoperta di 13 luoghi incantevoli in Campania”. Tra i 13 luoghi scelti da Ryanair ci sono: la Casina Vanvitelliana, la cripta di San Matteo del Duomo di Salerno, il Parco Archeologico di Paestum, il Granato (Caseificio), il Borgo di Castellabate, la Villa d’Ayala Valva (SA), la Certosa di Padula, Le Gatte (ristorante cilentano), la Reggia di Caserta, il Museo di Pietrarsa, il Molo Sirena (SA), la Costiera Amalfitana e Pompei.