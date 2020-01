0 Facebook Blatte nel locale, Nas chiudono pizzeria sul lungomare di Napoli Napoli Città 17 Gennaio 2020 11:11 Di redazione 1'

Una pizzeria/trattoria di recente apertura nei pressi del lungomare Caracciolo, è stata chiusa a seguito di un blitz dei Nas che hanno riscontrato la presenza di blatte nel bagno dell’esercizio commerciale.

Il provvedimento dei carabinieri è scattato tra l’11 ed il 12 gennaio quando, insieme al personale dell’Asl Napoli 1 Centro, si sono recati in città per ispezioni igienico-sanitarie. Diversi i locali controllati tra Chiaia, Posillipo e lungomare per accertare sia la condizione delle strutture che la tracciabilità dei prodotti utilizzati in cucina. Il sequestro ha riguardato oltre 500 chili di alimenti in totale.

Oltre alla pizzeria, gravi carenze igieniche sono state riscontrate anche in una macelleria di Chiaia. Diffidata, invece, una pescheria di Mergellina perché trovata mancante delle regolari autorizzazioni ed un’altra attività dello stesso genere perché priva dei documenti per la tracciabilità alimentare di 10 chili di prodotti ittici.

90 chili di prodotti dolciari sono stati sequestrati, invece, in una pasticceria di Posillipo.

