0 Facebook Un Posto al Sole, cicogna in arrivo per Michelangelo e Samanta Spettacolo 17 Gennaio 2020 12:57 Di redazione 1'

Cicogna in arrivo per Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, una splendida notizia per il cast di Un Posto al Sole. I due attori che recitano rispettivamente la parte di Filippo Ferri e Arianna Landi nella famosissima soap opera napoletana.

I due che nella fiction non stanno insime, sono marito e moglie nella vita dal luglio 2017. La coppia ha già una bambina, Sole ed ora è in arrivo un secondo bebè. In passato i due hanno anche preso parte al talent di Fox Life “Dance Dance Dance“.

La notizia è stata lanciata da Diva e Donna: “Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, ovvero gli attori che interpretano Filippo e Arianna in Un posto al sole diventeranno genitori bis. Dopo la piccola Sole, 4 anni, aspettano infatti il loro secondo figlio, ma anche sul set tengono la notizia più che riservata”.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook