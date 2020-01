0 Facebook Serie B, Napoli Femminile sfida il Vittorio Veneto Il mister Marino è fiducioso: "Insistere sulla strada del gioco e continuare ad offrire buone prestazioni" Sport 16 Gennaio 2020 15:49 Di Marta Ricciardi 1'

“Insistere sulla strada del gioco e continuare ad offrire buone prestazioni“, queste le dichiarazioni del mister Marino per tentare di trionfare domenica prossima a Casamarciano. Qui, alle ore 14.30, il Napoli Femminile sfiderà il Vittorio Veneto con il solo obiettivo di riprendere la propria corsa.

«Il nostro obiettivo è la serie A. Lotteremo con le unghie e i denti, perché il campionato è difficile. Non è un punto d’arrivo ma un trampolino di lancio» afferma Cafferata, esterno destro, in campo il numero 77. Per chiunque volesse supportare la squadra di calcio femminile partenopea, l’ingresso al nuovo stadio comunale è totalmente gratuito.

Non ci resta che augurare un grande in bocca al lupo alle nostre leonesse in maglia azzurra.