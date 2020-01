0 Facebook Salerno, bimba resta intrappolata in auto. Salvata dai vigili del fuoco Campania 16 Gennaio 2020 16:16 Di redazione 1'

Paura questa mattina sulla Lungorino a Salerno dove una bimba è rimasta intrappolata in macchina dopo che, probabilmente, la chiusura centralizzata è stata attivata per errore. La piccola, mentre i familiari scendevano dall’auto, è riuscita a prendere le chiavi e a chiudersi dentro. Nonostante le indicazioni dei genitori la bimba non è stata in grado di aprire la vettura dall’interno.

I genitori sono stati costretti a chiamare i Vigili del Fuoco che, in un attimo, si sono precipitati sul postoper aprire l’auto e consentendole di uscire. Fortunatamente nessuna conseguenza per la piccola che è stata riconsegnata sana e salva ai familiari.

