Afragola piazza la scomparsa di Annarella, storica commerciante amata dalla comunità Afragola 16 Gennaio 2020 15:02

Quando muore una persona benvoluta da tutti si apre sempre un grande vuoto per la comunità. Si è spenta una storica commerciante di Afragola, la signora Annarella, titolare del negozio di trippa in via Amendola.

Chiunque vivesse in quella zona, la conosceva. Ma per mangiare la trippa della signora Annarella si veniva anche da fuori, dai comuni limitrofi. La notizia della sua scomparsa è stata data sul gruppo Facebook “Sei di Afragola se…“. Come spesso accade in lutti di questo genere, il post ha ricevuto in poco tempo moltissimi like e commenti, segno di quanto la signora fosse conosciuta.

Parole di cordoglio, ma anche ricordi passati, legati alla signora Annarella. In tanti stanno ricordando il suo sorriso e la sua gentilezza. “Un grande bacio e un dolce arrivederci cara Annarella la trippa buona e simpatica come te la vendevi solo tu….. che la terra ti sia lieve,

Un pezzo di Afragola va via…

Ciao Annarella ”, queste le parole del post.