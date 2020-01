0 Facebook Gigi D’Alessio celebra Giovanni Capurro su Radio Marte, l’appuntamento con il cantante napoletano Spettacolo 16 Gennaio 2020 17:11 Di redazione 1'

Sarà Gigi D’Alessio il protagonista dell’iniziativa lanciata da Radio Marte per celebrare il centenario della scomparsa di Giovanni Capurro, storico poeta e cantautore napoletano a cui si deve la canzone ‘O sole mio. L’appuntamento è stato lanciato durante il programma radiofonico La Radiazza, condotto da Gianni Simioli.

Nel corso della diretta è intervenuto Luciano Capurro, discendente dello storico cantautore, che ha apprezzato molto la scelta di ricordare l’artista. Gigi D’Alessio, reduce del successo del programma 20 anni che siamo italiani, torna in prima linea. Questa volta racconterà in ordine cronologico tutti gli episodi avvenuti in questi ultimi 100 anni, ovviamente lo farà attraverso la canzone.

L’iniziativa, che non poteva avere altro nome se non ‘O sole mio, andrà in onda per l’intera giornata di sabato dalle 8 alle 19 su Radio Marte e Radio Marte Tv (655). Sarà un’occasione per conoscere un pezzo di storia della musica napoletana e tanti curiosi aneddoti. Con Gigi D’Alessio al comando, poi, non mancheranno momenti divertenti.