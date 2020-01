0 Facebook Vanessa Incontrada fuori dal Festival di Sanremo 2020, scoppia la polemica Spettacolo 15 Gennaio 2020 18:05 Di redazione 2'

Vanessa Incontrada non è nella squadra di presentatrici del Festival di Sanremo 2020. Con la presentazione ufficiale dell’entourage che accompagnerà Amadeus sul palco dell’Ariston, è stata confermata l’assenza della conduttrice spagnola.

Il suo era uno dei nomi papabili per questa settantesima edizione del Festival di Sanremo. L’Incontrada, reduce dallo strepitoso successo ottenuto alla conduzione del programma 20 anni che siamo italiani, era da molti la favorita per la kermesse musicale. In una delle puntate dello show di Rai 1, Vanessa era stata protagonista di un lungo monologo sulle imperfezioni fisiche e su quanto sia sciocco inseguire canoni di bellezza stereotipati. Aveva parlato della sua esperienza, delle critiche ricevute per non avere linee striminzite, come molte altre colleghe in tv. Un discorso che aveva colpito il pubblico.

E proprio per questo suo impegno, si credeva che potesse essere scelta come conduttrice per una serata al Festival di Sanremo, come portatrice di un messaggio contro canoni di perfezione veicolati dal mondo dello spettacolo. Le cose, però, non sono andate così. Vanessa Incontrada non sarà presente sul palco della kermesse e la notizia ha scatenato la polemica da parte dei tanti fan della conduttrice spagnola.