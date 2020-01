0 Facebook Ospedale Cardarelli, nel giorno delle telecamere aggressione a due infermiere La denuncia della pagina 'Nessuno tocchi Ippocrate' e dei sindacati Cronaca 15 Gennaio 2020 18:03 Di redazione 2'

“Il sindacato Cobas Cardarelli esprime massima solidarietà alle colleghe aggredite in corsia, durante l’esercizio delle loro funzioni“. In una nota, Antonio Di Nardo, responsabile aziendale dei Cobas del Cardarelli di Napoli, torna sull’aggressione subita, ieri sera, da due infermiere da parte di un parente di una paziente ricoverata nell’ospedale napoletano. “È l’undicesimo episodio di aggressione avvenuto al Cardarelli dall’inizio dell’anno 2020, perciò invitiamo l’utenza a collaborare con il personale sanitario che con grande spirito di abnegazione cerca di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi possibili per garantire l’assistenza” spiega Di Nardo nella nota.

A denunciare l’aggressione del personale medico dell’ospedale Cardarelli è stata l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate‘. Le due donne, assistite al pronto soccorso del nosocomio, sarebbero state spinte e strattonate per aver sollecitato un parente di una ricoverata ad allontanarsi al fine di consentire la somministrazione della terapia ad una paziente.

Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno verbalizzato l’accaduto e ciascuna infermiera è stata refertati con 2 giorni di prognosi: la prima ha accusato un forte stato di ansia reattiva, la collega, invece, ha avuto una contusione addominale.

IL POST SU FACEBOOK –

“Tanto ti aspetto al parcheggio”

Aggressione n.11 del 2020

Ore 19.00 Ospedale Cardarelli reparto di chirurgia 3, anche questa volta 2 infermieri (donne) aggredite da un parente di un degente, alla base di tale aggressione pare ci siano motivi riconducibili alla distribuzione delle terapie ed agli orari di visita. Il soggetto pare si sia avvicinato alle donne e con fare minaccioso le abbia detto :” tanto ti aspetto al parcheggio” , dalle minacce è passato ai fatti avvicinandosi alle sanitarie a mo di confronto spintonandole .

Ancora una aggressione a carico di colleghe donne!

Un uomo che aggredisce una donna non merita nemmeno l’appellativo di uomo!

