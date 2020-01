0 Facebook Pamela Prati contro Barbara D’Urso: “Il suo un programma che sfrutta la gente” Spettacolo 15 Gennaio 2020 11:38 Di redazione 2'

Polemica sulle dichiarazioni di Barbara D’Urso a Verissimo. La conduttrice napoletana, ospite nel programma di Silvia Toffanin, ha parlato di Pamela Prati, accusandola di aver utilizzato il logo della sua trasmissione per pubblicizzare alcune serate in cui era ospite. Parole che non sono piaciute alla show girl, che infatti non ha perso tempo a rispondere.

In un lungo post, parlando della D’Urso, ha scritto: “Mai fatto alcuna serata utilizzando il logo. È vero che hanno fatto per una mia partecipazione una locandina, di recente, che riportava un generico logo Live. Ma io non l’ha autorizzata e dopo averla vista ho chiuso qualunque rapporto lavorativo con la struttura“. Pamela Prati, però, non si è limitata a giustificare la sua posizione, ha anche aggiunto che per lei essere associata ai programmi di Barbara D’Urso non sarebbe un pregio, ma solo un’offesa.

LEGGI ANCHE: BARBARA D’URSO SPIEGA CHI E’ IL FAMOSO FIDANZATO

“Per me è offensivo essere associata a un programma che sfrutta le persone e le situazioni, che non fa le dovute verifiche e che, anche a verifiche fatte, dà delle cose la visione più economicamente utilitaristica per loro, seppur falsa“, queste le sue parole. La Prati sostiene che la sua presenza nei vari programmi di Barbara D’Urso avrebbe dato un valore aggiunto, facendo fare alla conduttrice ascolti record.

“Ha utilizzato per una stagione intera, e facendo ascolti da record ovviamente mai più fatti, il nome di Pamela Prati. Pamela Prati invece non ha mai fatto serate e mai lo farebbe utilizzando un nome da cui tiene ampiamente le distanze. Non ritengo che essere accostata a quel programma mi dia pregio, anzi e non ho nulla a che vedere con lo stesso“, accuse importanti quelle della show girl, che sicuramente non passeranno inosservate. Adesso ci si aspetta una risposta di Barbara D’Urso che probabilmente proprio in diretta da uno dei suoi programmi controbatterà a queste accuse.