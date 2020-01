0 Facebook Lutto a Napoli, addio alla ‘Regina’ degli alberghi: è scomparsa Emma Naldi Una donna molto attiva anche nel sociale insieme alla propria famiglia Cronaca 15 Gennaio 2020 09:45 Di redazione 1'

È stata una figura storica per quanto riguarda l’imprenditoria cittadina e non solo. Proprietaria di hotel come il Santa Lucia e l’Oriente a Napoli e dell’Hilton a Milano, si è spenta Emma Naldi, ‘regina’ del mondo alberghiero

La triste notizia della scomparsa della primogenita di Nino e Adele Naldi, è stata riportata da Il Mattino. Naldi gestiva le imprese di famiglia affiancata e sostenuta dai figli Francesca, Adele, Cristoforo e Roberto.

La sua attività era molto legata anche al sociale. Infatti, insieme ai fratelli, aveva fondato la Fondazione “Don Guanella-Fernandes” promotrice di attività per i ragazzi e le famiglie disagiate, soprattutto in ambito scolastico e lavorativo

I funerali si sono svolti questa mattina alle ore 10.30 nella Parrocchia del Corpus Christi e Regina del Rosario in via Manzoni 225.