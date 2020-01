0 Facebook Marcianise: bloccata nel traffico del centro commerciale, donna rischia di partorire in auto Cronaca 15 Gennaio 2020 20:47 Di redazione 1'

Non credeva che avrebbe rischiato così tanto una donna di Parete che, prima del ricovero previsto per il parto, ha chiesto di essere accompagnata al centro commerciale per alcune commissioni. E invece, come riporta Edizione Caserta, la neo mamma ha letteralmente rischiato di dare alla luce il suo piccolo in auto.

Un maxi ingorgo all’esterno del centro dello shopping tra la Sannitica e l’ingresso di Caserta Sud, hanno messo in serio pericolo la 31enne. Mentre si trovava in auto, infatti, ha iniziato ad avvertire le tipiche doglie del travaglio.

Subito scattato l’allarme. L’ambulanza a fatica è riuscita a farsi largo tra le numerose vetture per consentire ai medici di intervenire. Una volante della polizia è arrivata per scortare a sua volta il mezzo del 118 e consentire l’arrivo in tempo all‘ospedale di Caserta.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook