Faccia al muro, testa sul banco e schiaffi ai bimbi della materna: sospesa maestra di 64 anni News 14 Gennaio 2020

Maltrattava i bambini a scuola: ordinanza della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali per sei mesi, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Matera, Angelo Onorati, nei confronti di una insegnante materana di 64 anni.

La donna e’ indagata per maltrattamenti nei confronti di 7 dei 16 bambini di 3 e 4 anni che frequentano una delle due classi della scuola materna del plesso di via Greco della scuola Bramante, del capoluogo lucano. I particolari della vicenda sono stati illustrati dal Procuratore Capo della Repubblica di Matera, Pietro Argentino, dal questore di Matera, Luigi Liguori, e dal pm, Annafranca Ventricelli. Sono stati cinque genitori a raccontare alla dirigente scolastica, a fine ottobre scorso, i comportamenti anomali che assumevano a casa i propri figli. Se qualcuno gridava e se una porta sbatteva loro si spaventavano; se cadeva acqua per terra loro erano pronti per asciugare.

Da qui la segnalazione alla polizia di Stato che, attraverso le telecamere, ha ricostruito le vessazioni psico-fisiche quotidiane verso i bambini. L’insegnante rimproverava i piccoli ad alta voce, colpendo ripetutamente con la bacchetta al grido di “ordine e disciplina”; li strattonava, li chiamava con numerosi epiteti, li minacciava e li posizionava con la forza con la faccia contro il muro o con la testa sul banco, sferrando schiaffi, tirando capelli e orecchie.

La sussistenza di queste ripetute condotte di violenza fisica e morale e’ stata riscontrata attraverso le intercettazioni audio-video ambientali che hanno evidenziato l’incapacità di contenere talvolta l’esuberanza dei piccoli con i normali mezzi educativi, ma “ricorrendo all’uso della violenza con un atteggiamento irato e stizzito”.