Il personale Anm e’ al lavoro, dopo il via libera della magistratura, per rimuovere, con l’ausilio di una gru, il treno coinvolto nell’incidente di questa mattina alla stazione di Piscinola. Le operazioni andranno avanti ad oltranza.

L’obiettivo dell’azienda e’ quello di riavviare la circolazione gia’ da domani mattina. Stante la disponibilita’ di solo sei treni il servizio sarebbe effettuato con percorrenza Piscinola – Dante in modo da permettere all’utenza che si serve anche della MetroCampania NordEst di raggiungere il centro della citta’ dove e’ presente l’interscambio con la Linea 2.

Il magistrato ha autorizzato Anm a liberare i binari dove questa mattina è avvenuto l’incidente che ha visto coinvolti tre treni della linea 1 della metropolitana, nella stazione Piscinola a Napoli. Anm, azienda dei trasporti del Comune di Napoli, si è già attivata per liberare i binari e per poter riprendere il servizio, sospeso da questa mattina.

Sono state poste sotto sequestro per le indagini quattro unità di trazione che compongono due treni: Anm fa sapere che al momento, senza le 4 unità di trazione sequestrate e con il terzo treno danneggiato, i treni a disposizione per il servizio sarebbero 6. Anm “sta mettendo in campo tutte le azioni necessarie a far ripartire al più presto la circolazione, pur se con qualche limitazione legata al numero dei treni e alle condizioni dello snodo di Piscinola”, si legge in una nota.

Sono complessivamente cinque le persone che sono state trasportate in ospedale in seguito allo scontro dei treni della metropolitana di Napoli. Secondo quanto conferma il responsabile del 118 nonché referente regionale sanitario delle maxi emergenze, Giuseppe Galano, ad essere trasferiti all’ospedale Cardarelli sono i due macchinisti.

Uno per trauma toracico e l’altro per trauma cervicale, entrambi non sono ritenuti gravi. Ci sono poi contusi, uno per un trauma lombo sacrale ed un altro per contusioni agli arti inferiori che sono stati trasferiti al Cto. Ed ancora un’altra persona è stata ricoverata per trauma alla mano. Altri passeggeri sono stati medicati sul posto per escoriazioni e soccorsi per lo choc grazie al posto medico che è stato immediatamente attivato. 1 macchinista con trauma toracico e trauma cervicale (trasportato al Cardarelli) e 3 passeggeri. Di questi: 1 con problema lombo-sacrale (CTO), 1 con sospetta frattura arto inferiore (Cardarelli) 1 con trauma alla mano (CTO).

E’ stato allestito nell’immediato un “posto medico avanzato” del Servizio 118 Napoli 1 Centro che ha prestato le prime cure ad altri feriti e curati sul posto feriti leggeri, in totale 12, per i quali non si è reso necessario il ricovero in Pronto Soccorso – le operazioni di soccorso sono state coordinate dal dr. Giuseppe Galano in qualità di Direttore Servizio 118 ASL Napoli 1 Centro e Referente Sanitario Regionale per le maxi emergenza. Il tamponamento a catena è avvenuto questa mattina intorno alle 7 all’altezza della stazione di Piscinola, tra un convoglio appena uscito dal deposito, uno che aveva già caricato passeggeri a bordo e un terzo treno senza passeggeri.

Indagini dei carabinieri sono in corso a Napoli per fare luce sullo scontro tra treni della linea 1 della metropolitana avvenuto stamattina nei pressi della stazione di Piscinola. La circolazione dei convogli e’ bloccata, su disposizione dell’autorita’ giudiziaria. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Napoli, e’ finalizzata all’individuazione delle cause di quanto successo, se si e’ trattato di un errore umano o se si e’ verificato un guasto nel sistema che regola la circolazione dei convogli.

