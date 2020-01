0 Facebook Zappulla in diretta Fb con Franco Moreno e Nello Pennino: “Sto bene” Spettacolo 12 Gennaio 2020 13:16 Di Umberto Russo 1'

È un Zappulla in grande forma quello che abbiamo visto in diretta Facebook questa mattina in compagnia di Moreno e Pennino.

Ieri era rimbalzata sul web una notizia che lo dava in fin di vita suscitando la rabbia del popolare cantante siciliano molto amato a Napoli.

Quale occasione migliore stamattina davanti ad un aperitivo per smentire la notizia in compagnia del collega Franco Moreno e del videomaker Nello Pennino? L’artista ha impugnato il suo cellulare e con una diretta Facebook ha scherzato con i suoi fan rassicurandoli e annunciando il cartellone dei prossimi impegni in calendario.

Ed in tipico dialetto siculo ha così esordito: “Ragazzi ma che m… dite? Io sto in formissima”.

