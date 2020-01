0 Facebook Carmelo Zappulla su tutte le furie: “Per lo scherzo di qualche imbecille io sarei grave, che miseria!” Spettacolo 11 Gennaio 2020 13:18 Di Antonella Bianco 1'

“Ciao ragazzi, per uno scherzo del solito imbecille molte persone sanno che sto male, addirittura in maniera grave. Ma che miseria, proprio io non so nulla? Mah”. Il cantante neomelodico Carmelo Zappulla si sfoga in un post su Facebook.

Sul web infatti è tornato a circolare un vecchio articolo, datato 13 novembre 2018, quando il cantante napoletano fu colpito da un infarto intestinale che gli era costato un intervento chirurgico d’urgenza. Rimasto in bilico per giorni tra la vita e la morta e in coma farmacologico indotto per 48 ore, si era mostrato dopo lo scampato pericolo in una foto sui social insieme al figlio Marco Zappulla.

Lontano anni dunque quella brutta avventura che, grazie al web, può tornare alla ribalta, ma che è lontana dallo stato di salute attuale del cantante.