Trionfo al sole per l'Italia, ma a vincere è Napoli: atleti francesi incantati dalla città Al Villaggio del Rugby di Bagnoli, sul campo degli Amatori, l'Italia U20 ha battuto la Francia. La cornice dell'ex area Nato ha affascinato i galletti Sport 12 Gennaio 2020 17:45 Di Andrea Aversa 2'

Chissà cosa avranno pensato i ragazzoni francesi appena hanno intravisto il campo da rugby che si è poi aperto in tutta la sua maestosità davanti ai loro occhi. Secondo me hanno sgranato gli occhi, leggermente accecati da un sole invernale, caldo e gradevole. Un campo di erba sintetica curato nei minimi dettagli e posizionato nel cuore dell’ex e vastissima area Nato di Bagnoli. Una tribuna strapiena e tifo appassionato per accogliere le due nazionali che si sono sfidate a Napoli.

L’Italia e la Francia U20 hanno infatti scelto il capoluogo campano come teatro internazionale per una sfida che ha anticipato il prossimo torneo delle 6 Nazioni. Un match di livello, molto intenso ma poco spettacolare. Alla fine si è imposta la selezione azzurra per 18 a 10, dopo un ottimo primo tempo. Ai galletti , tra le cui file c’erano molti giovani esordienti, l’onore delle armi dopo una buona reazione che li ha visti tornare alla carica durante la seconda frazione di gioco.

Ma la vera vincitrice è stata la Napoli della palla ovale. Anzi, è stata Bagnoli. Quartiere da sempre al centro delle cronache politiche, quelle che parlano di abbandono e degrado da parte delle istituzioni. In questo angolo di Paradiso, destinato ad essere troppo a lungo un girone infernale dantesco, gli Amatori Napoli hanno dato vita ad una realtà energica e forte.

Partendo proprio dal rugby. E da questo campo dal quale è possibile ammirare il Parco Virgliano che cade a picco sul mare baciando Nisida, lasciando intravedere all’orizzonte l’isola di Capri e con il Vesuvio, che sull’altro versante, vigila su questo Golfo delle meraviglie. Ovvio che gli atleti transalpini siano rimasti senza parole.