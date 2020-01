0 Facebook La caduta di Luigi Di Maio

Il leader grillino perde migliaia di seguaci sui social
Politica 12 Gennaio 2020

E’ un momento duro per Luigi Di Maio non soltanto nei palazzi della politica, ma anche li dove tutto è iniziato, sui social, tra la gente. Secondo per like soltanto a Matteo Salvini, il leader dei Cinque Stelle ha perso oltre 31mila follower. Lo riporta Il Messaggero.

Un crollo di consensi che racconta anche quanto sta accadendo a livello politico. Di Maio perde consensi e sempre più scontenta deputati e senatori. Una “caduta” la sua che non fa neanche troppo rumore. Ma non è il solo a registrare il calo. Tra i pentastellati anche Grillo e Di Battista non se la passano bene anche se in maniera decisamente ridotta rispetto all’enfant prodige di Pomigliano d’Arco.

Anche su Instagram il leader ha perso 1500 follower, molti meno rispetto a Facebook, ma ugualmente preoccupanti. Il dato più serio arriva proprio dagli altri profili social dei leader della politica: tutti crescono, Di Maio perde consensi. Aumenta i fan il premier Giuseppe Conte (+4021), il segretario del Pd Nicola Zingaretti (+1841), il capo di Leu Roberto Speranza (+2337). Perde like, invece, il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi (-1.615).

Nel centrodestra, invece, è la Meloni a crescere a vista. Like e follower in aumento costante, di pari passo con i sondaggi che danno Fratelli d’Italia in abbondante doppia cifra. 30.302 like in più, seguita da Salvini (+9.225).

