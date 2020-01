0 Facebook Lidia è tornata a casa, Avellino tira un sospiro di sollievo: allontanamento volontario Campania 12 Gennaio 2020 09:56 Di redazione 1'

La famiglia di Lidia e Avellino tutta, hanno tirato un sospiro di sollievo quando questa notte, intorno alle 2, ha fatto rientro a casa. La ragazzina si è allontanata volontariamente.

Lidia Famiglietti, 16 anni, mancava dalla sua casa di località Piani di Grottaminarda da ieri mattina. Frequenta il Liceo Parzanese di Ariano e proprio li non si era recata nella mattinata di ieri gettando nel panico i genitori.

Il papà aveva lanciato un appello tramite i social: “Chi sa qualcosa di Lidia o ha qualche informazione che ci può aiutare a sepere dove si trova, mi chiami. Stiamo aspettando i carabinieri che sequestreranno il cellulare personale e quello che gli è stato prestato. Chiamatemi a questo numero 3331501164″.

Anche il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Rosetta D´Amelio aveva lanciato sui social un messaggio per Lidia: “Chiunque abbia notizie informi i carabinieri. La ragazza ha soltanto 16 anni”.

Per questioni di privacy non si sa dove Lidia si sia “nascosta” in quelle ore, l’importante è che la storia sia finita bene.

