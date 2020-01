0 Facebook C’è Posta per Te, Johnny Depp aiuta una famiglia di Qualiano Qualiano 12 Gennaio 2020 11:09 Di redazione 2'

Grandissima commozione ieri sera in apertura della prima puntata di C’è Posta per Te il programma condotto da Maria De Filippi. Protagonista della prima storia, la signora Rosa che ha chiesto di avere in studio il divo hollywoodiano Johnny Depp per fare una sorpresa ai figli Emanuele e Rosalba rimasti orfani di padre.

La signora Rosa, di Qualiano, ha infatti perso il marito di appena 47 ani a causa di un incidente sul lavoro. Una storia atroce fatta di sofferenze. Mamma Rosa quando ha perso l’uomo che amava non ha pensato che i figli avevano perso il padre ed è per questo stata un po’ assente, egoista. Per farsi perdonare ha pensato di regalare ai figli una grande emozione: l’incontro con la star di decine e decine di film intramontabili.

L’attore non ci ha pensato due volte. Oltre ad aver dimostrato un cuore immenso nei gesti, abbracciando e coccolando mamma Rosa, ha pensato di farsi carico delle spese dei ragazzi regalando loro due borse di studio. Ad Emanuele per frequentare un corso professionale da barbiere e a Rosalba per gli studi universitari in storia dell’arte.

Due sogni che ora i ragazzi potranno realizzare grazie all’attore.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook