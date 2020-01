0 Facebook Lutto nel calcio campano, è morto Antonio Capuozzo Sport 12 Gennaio 2020 11:35 Di redazione 1'

Un risveglio terribile per il mondo del calcio campano. E’ morto improvvisamente Antonio Capuozzo, 39 anni, napoletano, portiere di calcio a 5.

Capuozzo aveva giocato nelle squadre di Aversa, Bellona, Marcianise, Marigliano e Napoli Vesevo. Aveva anche giocato in Nazionale.

Il cordoglio sui social

A dare la terribile notizia è la pagina Facebook Punto5.it: “Ci siamo svegliati con un’altra terribile notizia. Ci ha lasciato improvvisamente Antonio Capuozzo, 39 anni, napoletano, cresciuto come portiere in Campania dove ha vestito le maglie di Aversa, Bellona, Marcianise, Marigliano e Napoli Vesevo, da anni si era trasferito in Abruzzo dove aveva fatto la fortuna di molti club tra cui il Pescara. E’ stato anche in Nazionale”.

