San Giorgio a Cremano ricorda Troisi con le panchine dipinte con le scene dei film San Giorgio a Cremano 11 Gennaio 2020

A partire da lunedì 13 gennaio il vignettista Giuseppe Avolio, noto come Peppart, dipingerà sette Panchine in via Flotard De Lauzieres a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, con altrettante scene tratte dai film di Massimo Troisi, attore e regista nato e vissuto nella città’ vesuviana e nella quale mosse i primi passi della sua carriera.

Le scene sono tratte dai film Ricomincio da tre, Scusate il Ritardo, Non ci resta che piangere, Pensavo fosse amore invece era un Calesse, e Il Postino e saranno vignettate con alcune caricature dei personaggi principali delle pellicole. Oltre a Troisi, infatti, saranno dipinti Roberto Benigni, Lello Arena e altri. Il progetto, voluto dall’amministrazione comunale rientra nelle iniziative collaterali del Premio Massimo Troisi, su proposta del direttore artistico Gino Rivieccio.

”Le Panchine a tema Troisi rappresentano un ulteriore omaggio che la Citta’ di San Giorgio a Cremano intende fare al grande Massimo” spiega il sindaco Giorgio Zinno ”e rientra nel progetto più ampio che sta trasformando la città in un vero e proprio museo itinerante a lui dedicato, dando un’identità sempre più forte al territorio che ho visto nascere e a cui Massimo ha sempre dimostrato di essere fortemente legato. Nell’ambito del Premio Troisi 2019 progettammo con il direttore artistico Gino Rivieccio iniziative collaterali che dessero lustro al grande Massimo e questa rappresenta una doppia opportunità, in quanto valorizza anche il nostro arredo urbano”.

Sull’iniziativa anche l’assessore alla Cultura, Pietro De Martino: ”Con le Panchine a tema non solo celebriamo il legame della città a Massimo, ma rendiamo ancora più attraente la nostra San Giorgio, rendendola originale certamente unica. E’chiaro che queste Panchine rappresenteranno delle vere e proprie opere d’arte che vanno naturalmente preservate con forte senso civico e grande senso di appartenenza”. Per questo motivo, l’amministrazione invita tutti a proteggere e tutelare queste Panchine, impedendo che vengano commessi atti di vandalismo.