Febbre alta, vomito, dissenteria. Il piccolo Giovanni Ascione aveva questi sintomi qualche giorno prima del ricovero. Sintomi classici dell’influenza che si sono poco dopo tramutati in qualcosa di più serio. Così serio da spingere i genitori a portarlo in ospedale per accertamenti.

Le condizioni del bimbo sono precipitate in pochissimo, i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo. Resta da chiarire se soffrisse di una qualche patologia di cui i genitori erano all’oscuro. Dal Santobono nessun comunicato e dunque pare possibile almeno escludere una patologia di tipo infettivo.

La morte del piccolo ha sconvolto Portici ed Ercolano, diffondendosi rapidamente nel resto della Camapania. Il primo cittadino di Ercolano, Ciro Buonajuto ha affidato a Facebook un lungo post per esprimere il cordoglio proprio e di tutta l’amministrazione comunale: “Ho appena finito di parlare con i familiari del piccolo Giovanni, il bimbo di Ercolano che purtroppo è volato in cielo a seguito di un malore improvviso. Non oso neanche immaginare il dolore dei suoi fratellini, dei genitori e di tutti gli amici e parenti che lo conoscevano. Giovanni aveva appena un anno, ma lascia un vuoto enorme.

So che in tanti stanno chiedendo informazioni sulla data dei funerali. Le esequie si terranno la prossima settimana: appena saranno definiti ora e giorno lo comunicherò immediatamente. So anche che alcuni cittadini fin da ieri stanno organizzando una fiaccolata per ricordare Giovanni. Anche in questo caso, appena possibile vi comunicherò il luogo e l’ora. Per il momento, un abbraccio forte alla famiglia e una preghiera per il piccolo Giovanni volato in cielo troppo presto“.

