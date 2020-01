0 Facebook Gianni Fiorellino al Palapartenope: sold out per “SONO SEMPRE IO. Da un viaggio lungo una vita” Spettacolo 7 Gennaio 2020 21:27 Di redazione 2'

Sold out e grandissima attesa al Palapartenope per il concerto di Gianni Fiorellino. Il prossimo 11 gennaio andrà infatti in scena “SONO SEMPRE IO. Da un viaggio lungo una vita“.

Il nuovo lavoro discografico dell’artista di Mugnano di Napoli è uscito lo scorso 9 dicembre e si è da subito posizionato nella classifica nazionale. Un sesto posto, appena dopo Tiziano Ferro e Vasco Rossi, un successo compattato nel corso degli anni.

“Del messaggio intrinseco che si legge nel mio disco, e che verrà palesato al mio concerto (ma non vi anticipo nulla) ne ho sentito già il profumo…– dice Gianni Fiorellino – È la “mia” gente; quella che mi riconosce e mi distingue. Quella che apprezza la musica, fatta da chi vive di questo nè per caso né per fortuna, e senza spettacolarizzazioni o goliardie, si dedica con zelo a un prodotto che possa far parlare di se, soltanto per la buona qualità, punto. Sotto questo profilo, anche se non amo le “auto citazioni”, mi piace ricordare il titolo del mio cd, del mio concerto: sono sempre io!”.

Attesissimo dai fan al teatro napoletano, Fiorellino è pronto a conquistare ancora una volta il suo pubblico.

