Continua a spezzare il cuore la storia di Clemente Guida, il 37enne morto a causa di un malore improvviso il giorno dell’Epifania. Il giovane si è alzato dal letto dicendo alla moglie di non sentirsi bene. Poi il crollo improvviso e la perdita di conoscenza.

Ora, a poche ore da quel tragico evento, l’ultimo post scritto su Facebook gela il sangue nelle vene. Clemente il 1° gennaio scriveva: “Il 2019 l’anno più bello della mia vita, ho avuto la fortuna di sposare una piccola donna meravigliosa attenta e premurosa, è nato mio figlio ed è stato il più bel regalo che la vita mi potesse dare, auguri per il nuovo 2020 a tutti gli amici e colleghi, auguri alla mia famiglia al completo che mi sostenete sempre anche e soprattutto quando non ci sono, e un auguri a mia moglie e mio figlio tra poche ore papi è a casa sono 3 lunghi giorni che non vi vedo e ho tanta voglia abbracciarvi spero in un 2020 meraviglioso come il vecchio anno. Il mio lavoro la mia grande vita”.

Un post pieno di speranze per l’anno nuovo, ricco di gioia e d’amore. Un amore strappato alla vita troppo presto.

I funerali per il 37enne, che di professione faceva il cuoco, sono stati celebrati questa mattina presso la chiesa di Sant’Andrea Apostolo ad Arienzo. Il corteo funebre avrà inizio dall’abitazione di Clemente sita in via Cappella.

