0 Facebook Rischia di morire in auto per una crisi respiratoria, bimba salvata dalla polizia Campania 7 Gennaio 2020 21:50 Di redazione 1'

Un ingorgo stradale di circa 10 km avrebbe potuto rivelarsi fatale per una piccola di pochi anni di rientro dalle vacanze natalizie insieme ai genitori. Come riporta Ottopagine, la bimba si trovava in auto quando è stata colta improvvisamente da una crisi respiratoria.

I genitori, bloccati nel traffico, in preda al panico hanno allertato la polizia che si è messa in contatto con il 118. Purtroppo, però, non c’erano unità disponibili in quel momento così hanno chiesto agli agenti di dirigersi al casello di Caianello in attesa dell’ambulanza. Anche in questo caso nessuna ambulanza disponibile. Gli agenti si sono diretti all’ospedale di Piedimonte Matese.

La piccola dopo essere stata stabilizzata si era prospettato il trasferimento al Meyer di Firenze ma alla fine si è deciso si trasportarla in elicottero all’ospedale Santobono di Napoli. Il papà della bimba, in lacrime, ha ringraziato gli agenti per lo straordinario lavoro fatto.

