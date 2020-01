0 Facebook Avellino, incidente sul lavoro: operaio 35enne muore schiacciato Campania 7 Gennaio 2020 19:51 Di redazione 1'

Un operaio 35enne di Tufino, in provincia di Napoli, e’ morto questo pomeriggio all’interno di una ditta per il soccorso stradale di Mercogliano.

L’uomo, per cause non ancora accertate, e’ rimasto schiacciato da un mezzo che stava caricando su un carro attrezzi. Il corpo senza vita del 35enne e’ stato trovato da un collega, insospettito da un forte rumore.

L’operaio ha allertato immediatamente i soccorsi ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nel deposito di via Nicola Santangelo a Mercogliano sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Avellino per avviare le indagini.

I mezzi coinvolti sono stati sequestrati per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire se la morte del 35enne di Tufino sia stata causata dal malfunzionamento di un macchinario o da una manovra errata.

