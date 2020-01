0 Facebook Sequestro ambulanza, il Ministro Lamorgese: “Massima attenzione del Viminale”” Le dichiarazioni del Ministro degli Interni Politica 6 Gennaio 2020 18:37 Di redazione 1'

“E’ massima l’attenzione del Viminale – sottolinea in una nota la ministra – sui gravissimi episodi di violenza ed aggressione agli operatori del 118 in citta’ e in provincia di Napoli, avvenuti in questi ultimi giorni“.

E riferendosi alla nuove misure in vigore dal prossimo 15 gennaio Lamorgese le ha definite “uno sforzo operativo che verra’ rafforzato per garantire sicurezza e tutela al personale sanitario quotidianamente impegnato a servizio della comunita’“.

LEGGI ANCHE – Sequestro ambulanza ed equipaggio 118