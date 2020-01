0 Facebook “Non sto bene”, poi il crollo improvviso: il dramma di Clemente morto davanti alla moglie La tragedia dell'epifania è avvenuta ad Arienzo in provincia di Caserta Cronaca 6 Gennaio 2020 18:54 Di redazione 1'

Era un uomo buono e in gamba. Solare, dedito al lavoro e alla famiglia. La notizia della sua scomparsa nel giorno dell’Epifania ha sconvolto l’intera comunità di Arienzo (località in provincia di Caserta). Soprattutto perché da poco tempo era diventato padre.

Stiamo parlando di Clemente Guida che a soli 37 anni si è visto stroncare la propria vita da un malore improvviso. Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, il giovane si è alzato dal letto dicendo alla moglie di non sentirsi bene. Poi il crollo improvviso e la perdita di conoscenza.

La consorte ha immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo, al loro arrivo gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 37enne. Già tantissimi i messaggi d’affetto e solidarietà per Clemente e l’intera famiglia Guida.

I funerali per il 37enne, che di professione faceva il cuoco, si celebreranno domani mattina, 7 gennaio, si presso la chiesa di Sant’Andrea Apostolo ad Arienzo. Il corteo funebre avrà inizio dall’abitazione di Clemente sita in via Cappella.