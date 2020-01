0 Facebook Dramma a Carinaro, Antonietta non ce l’ha fatta: stroncata da un male a 43 anni La tragedia dell'Epifania che ha colpito la cittadina in provincia di Caserta. L'annuncio del Vice presidente della Pro Loco Cronaca 6 Gennaio 2020 19:10 Di redazione 1'

Le preghiere di un’intera comunità non sono servite. Purtroppo le condizioni di salute di Antonietta Russo si sono aggravate negli ultimi giorni. La donna, 43 anni, è stata stroncata da un brutto male. Così, oggi, è arrivata la triste notizia: Antonietta è deceduta.

La scomparsa ha gettato tutta Carinaro, località in provincia di Caserta, nello sconforto. Tanti i messaggi di affetto e solidarietà per la vittima e la sua famiglia. Antonietta è ricordata come una donna forte, in gamba e solare. Il triste annuncio, secondo quanto riportato da Cronaca Caserta, è stato dato dal vice presidente della Pro loco Giuseppe Barbato che scrive:

“Carinaro perde un’altra sua figlia: è da poco giunta la triste notizia che Antonietta Russo non c’è più. Nei giorni scorsi avevamo tutti sperato in una possibile ripresa delle sue condizioni di salute: chi con una preghiera chi lasciando un messaggio per la sua precaria condizione non tanto buona sul nostro gruppo Carinarese affinché si potesse risolvere ed invece è arrivata la notizia della sua dipartita. Non ci sono parole: non è possibile morire a 43 anni“.