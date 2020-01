0 Facebook Napoli, il coraggio non basta: l’Inter vince al San Paolo Continua la serie negativa della squadra azzurra, i ragazzi di Conte hanno vinto per 3-1 Calcio Napoli 6 Gennaio 2020 22:40 Di Andrea Aversa 2'

Il Napoli non è riuscito ad uscire dal tunnel. Una galleria ormai lunghissima nella quale gli azzurri sono intrappolati da mesi, senza essere mai stati in grado di vederne l’uscita. Sembrava che il cambio al timone, che ha portato Gennaro Rino Gattuso alla guida della squadra partenopea, potesse dare una scossa. Invece, Insigne e compagni sono usciti di nuovo sconfitti dal San Paolo.

Un Napoli perdente in casa non eravamo abituati a vederlo da tempo. Invece la maledetta crisi scoppiata quest’anno ci sta facendo soffrire anche tra le mura amiche. I ragazzi questa sera sono stati più coraggiosi. Hanno anche dimostrato maggiore grinta e convinzione. Ma non è bastato. I problemi in difesa causati anche delle emergenze, la sfortuna che ha colpito Meret e in’Inter al momento più forte, sono stati il tridente che hanno abbattuto gli azzurri.

La squadra partenopea è andata al tappeto. Il risultato finale è stato di 1-3. In gol sono andati due volte Lukaku, poi Milik e infine ha chiuso i giochi Martinez. Il momento negativo del Napoli si è ormai finito di trasformare nell’intera stagione. Ora l’obiettivo, in questo fatale corto circuito, è uno soltanto: salvare il salvabile.

LE FORMAZIONI UFFICIALI –

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 23 Hysaj, 44 Manolas 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 5 Allan, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 9 Llorente, 11 Lozano, 12 Elmas, 13 Luperto, 34 Younes, 62 Tonelli, 70 Gaetano, 98 Leandro.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Politano, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 23 Barella, 30 Esposito.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Passeri, Del Giovane.

Quarto Uomo: Fabbri.

VAR e Assistente VAR: Calvarese, Giallatini.