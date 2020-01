0 Facebook Massacrato con una mazza da baseball, il mistero del colpo d’arma da fuoco: vittima un 14enne L'episodio accaduto nella notte tra i vicoli del centro storico di Napoli Cronaca 6 Gennaio 2020 12:35 Di redazione 2'

Quando sono giunti sul posto gli agenti di Polizia hanno trovato il 14enne con una grave ferita al capo. Il giovane era riverso a terra in una pozza di sangue. È riuscito a dire solo una frase con l’ultimo fiato rimasto in gola: “È stato un ragazzo che non conoscevo. Ha usato una mazza da baseball“. Poi ha perso i sensi.

Come riportato da Il Mattino, la vicenda è avvenuto tra i vicoli a ridosso di via Foria, centro storico di Napoli. Nello specifico in via Consolazione. Da una prima segnalazione arrivata alla Polizia era stato comunicato l’ascolto del rumore di alcuni spari avvenuti in zona. Gli agenti, infatti, oltre ad aver trovato il minore in fin di vita, hanno rinvenuto bossolo di pistola calibro 9×19.

La prova che almeno un colpo d’arma da fuoco è stato esploso. Poi è scattata la corsa urgente in ospedale per soccorrere e salvare la vita al 14enne. Quest’ultimo è stato trasportato presso l’ospedale Cardarelli dove i medici hanno riscontrato una grave emorragia cerebrale. I dottori sono intervenuti con tempestività e la giovane vittima è ora fuori pericolo.

Sulla vicenda stanno indagando i poliziotti della Questura di Napoli. L’obiettivo degli investigatori è quello di ricostruire la dinamica dei fatti. Comprendere se lo sparo è collegato o meno alla violenta aggressione subita dal minore. E infine individuare i responsabili della folle aggressione.