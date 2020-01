0 Facebook Siparietto di Caterina Balivo con Guido Alberto: “Non aspettarti niente dai figli”, critiche sui social Spettacolo 5 Gennaio 2020 13:40 Di redazione 2'

Caterina Balivo si sta godendo le vacanze in compagnia della sua famiglia. La nota conduttrice documenta come sempre tutto sui social, ma questa volta la frase usata come didascalia su Instagram, seppur ironica, ha scatenato gli attacchi di qualche utente.

La Balivo stava giocando con suo figlio Guido Alberto sul divano, quando gli ha chiesto un bacio. Il piccolo ha risposto: “Quando avrai 70 anni te ne darò uno al giorno“. A quel punto la mamma ha replicato: “Ma da vecchietta potrò vivere con te?“. Il bambino ha risposto che sarebbe potuta stare con il padre, allora la Balivo gli ha chiesto: “E se papà non ci sarà più? Mi lasci in una casa di riposo?“.

LEGGI ANCHE: LITIGIO TRA LA BALIVO E LA SANTARELLI

Il piccolo non ha risposto a tutte queste domande e a quel punto la madre ridendo gli ha detto: “Dovevi dire ‘No mamma, starai con me”. Il tutto è stato pubblicato sui social con una scritta: “Non aspettarti mai niente dai figli“. Nonostante fosse chiara la matrice ironica del commento della Balivo, non sono mancati gli attacchi da parte di qualche utente, secondo cui una madre nemmeno per scherzo dovrebbe dire certe cose.