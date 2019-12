0 Facebook Caterina Balivo ‘confessa’ in tv: “Ho litigato con la Santarelli” La conduttrice ha svelato questo episodio del passato avvenuto in occasione di un provino Spettacolo 26 Dicembre 2019 12:36 Di redazione 1'

Caterina Balivo l’ha raccontato in tv, davanti al suo pubblico. La conduttrice Rai ha ‘confessato’ di aver avuto una brutta lite in passato con Elena Santarelli. La show girl napoletana ha ripreso un episodio avvenuto tempo fa in occasione di un provino televisivo.

Come riportato da Il Giornale, la Balivo ha detto – mentre ha intervistato Ficarra e Picone: “Una volta ho fatto anch’io un provino per fare la velina. Purtroppo non mi hanno preso, ovviamente. Eravamo io ed Elena Santarelli. Mi ricordo anche una cosa strana. Litigai con Elena, davvero. Le dissi: ‘Tu sei troppo alta! Io non voglio fare il provino con te altrimenti non mi prendono’. Alla fine al provino non hanno preso nessuna delle due. Diciamo che l’abbiamo risolta in questo modo“.

Oggi, sia la Santarelli che la Balivo sono cresciute e hanno trovato la propria strada. Ed entrambi sono madri.