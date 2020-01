0 Facebook Fiumi di persone a via Toledo, saldi e sole a Napoli e le strade si riempiono di gente Cronaca 5 Gennaio 2020 13:13 Di redazione 1'

Bilancio più che positivo per questa prima domenica del 2020 a Napoli. La città è praticamente invasa da turisti e persone che si stanno godendo questa splendida giornata invernale. Sole, aria fresca e inizio dei saldi, un mix perfetto per popolare le strade.

Basta vedere le immagini di via Toledo per rendersi conto del quantitativo di gente che oggi c’è nelle strade del centro di Napoli. Ai tanti turisti che già si trovavano in città, si sono aggiunti i napoletani che vogliono godersi una giornata all’aria aperta, approfittandone magari dei primi saldi per fare qualche spesa. Il risultato? Un’atmosfera di festa unica, quasi magica.

C’è chi fotografa i piccoli vicoli dei Quartieri Spagnoli che si ramificano alle spalle di via Toledo, chi mangia una pizza al portafoglio, chi guarda le vetrine. Napoli si conferma ancora una volta capitale della socialità. Ormai è impossibile trovare strade senza persone. Scendete in strada, godetevi quest’atmosfera, assaporatene ogni aspetto, benvenuti nel capoluogo partenopeo.