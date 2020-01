0 Facebook Oroscopo di Paolo Fox, cosa dicono le stelle per il giorno della Befana News 5 Gennaio 2020 19:32 Di redazione 4'

Quali sono i segni più fortunati in questa giornata della Befana? L’oroscopo di Paolo Fox per il 6 gennaio 2020 parla di un Leone stressato e di Venere che farà il suo ingresso nel segno dei pesci.

Scopriamo l’oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni in questo 6 gennaio.

Ariete – Inizio di 2020 faticoso come ho già avuto modo di spiegare. Ma momenti interessanti ci saranno in primavera e sul finire di anno. Sarà un anno di progetti ma non è da escludere in questi giorni la presenza di uno stato di agitazione.

Toro – La Luna passa proprio dal tuo segno. Sei tra i segni più forti in questo momento ma attenzione a mercoledì dove ci sarà un piccolo calo. E’ un anno che non ti consente di portare avanti le situazioni poco chiare sia in amore che sul lavoro. Se ci sono questioni in sospeso è bene risolverle.

Gemelli – Stelle importanti per una settimana di grande auspicio. Tra lunedì, giornata dell’Epifania, e mercoledì la Luna entrerà anche nel tuo segno. Venere è in buon aspetto quindi possiamo dire che il valore di famiglia e figli conta più di tutto. Chi non ha un amore in questi giorni vuole trovarne uno come è giusto che sia. Lavoro e spese: perdura la crisi iniziata a novembre.

Cancro – Sei ancora in una condizione di disagio e provvisorietà. Sei un calcolatore sul lavoro ma è probabile che tutto cambi entro pochi mesi. Devi consolidare un’azienda o fare cambiamenti importanti. Non è un oroscopo negativo questo del 6 gennaio ma conoscendo un po’ il tuo carattere è possibile che tu sia reduce da una grossa arrabbiatura.

Leone – Sei stressato e anche tanto. Forse la ripresa lavorativa di mette pressione. Amore: anche qui prevale il nervosismo, l’agitazione ma da mercoledì la situazione migliorerà.

Vergine – E’ un momento senza dubbio importante ma anche molto stressante. Tra martedì e mercoledì si sentirà il peso delle responsabilità. Nel 2020 darai comunque il filo da torcere ai tuoi nemici. L’oroscopo sarà infatti importante per le relazioni. Presto arriveranno maggiori certezze.

Bilancia – Al livello emotivo vivi un periodo di forte tensione. Sei nervoso e pronto ad “esplodere”. Il quadro generale è complessivamente faticoso e i nuovi progetti probabilmente non saranno attuabili prima della prossima primavera.

Scorpione – Devi risolvere qualche problema nato a fine 2019. Attenzione alle questioni di carattere fisico perché a volte sei distratto o magari fai le cose troppo di corsa. Questa giornata dell’Epifania è abbastanza tranquilla, cerca solo di evitare e stare attento alle tensioni d’amore.

Sagittario – L’età non è importante. Per te conta molto di più il livello di esperienza maturato. Cerchi nuove avventure e vuoi relazionarti con gli altri in maniera sempre molto curiosa.

Capricorno – E’ il momento di farsi sentire. Il Cielo sarà grande tutta la settimana eccezion fatta per la giornata di giovedì. Tra lunedì e mercoledì parlare sembra più facile. Solitamente vuoi amministrare tutto da solo anche se a volte un po’ d’aiuto non guasterebbe.

Acquario – Sei stressato e ultimamente potresti avere involontariamente vissuto polemiche. Tensioni anche in amore. Hai bisogno sempre di avere persone creative e fautrici di progetti al tuo fianco, che appoggino i cambiamenti o le iniziative che vuoi realizzare. Giornata dell’Epifania all’insegna di un certo nervosismo.

Pesci – Questo speciale Oroscopo per l’epifania ci invita a guardare il futuro con grande interesse. Non devi ricadere in errori fatti nel passato piuttosto investi sul futuro. Venere sarà presto nel tuo segno attenzione però a chi ti capita a tiro.