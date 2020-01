0 Facebook Paura in ospedale a Salerno, urla “‘Allah akbar'” e aggredisce poliziotti Cronaca 5 Gennaio 2020 12:54 Di redazione 1'

Momenti di panico si sono vissuti questa mattina all’ospedale Ruggi di Salerno. Erano le 7 quando un uomo, di cui ancora non è stata resa nota la nazionalità, è entrato nel pronto soccorso e ha iniziato a urlare “Allah akbar”. Termine utilizzato dai terroristi prima di farsi esplodere.

L’uomo era in codice verde, il personale sanitario ha immediatamente provato a calmarlo, ma il paziente è andato in escandescenza e continuava ad urlare “‘Allah akbar”. Quando sono intervenuti i vigilanti, l’uomo ha strappato uno specchio dal muro e ha iniziato ad aggredire tutti quelli che gli si avvicinavano. Per fortuna il responsabile della sicurezza è riuscito a bloccarlo prima che facesse male a qualcuno.

Grazie all’intervento della Polizia è stato ristabilito l’ordine, per il paziente è stato disposto un ricovero coatto in Psichiatria mentre i due uomini feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari.