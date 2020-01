0 Facebook Napoli, paura durante la messa della domenica, signora si sente male: soccorsi sul posto Cronaca 5 Gennaio 2020 11:59 Di redazione 1'

Attimi di spavento si sono vissuti questa domenica mattina nella Parrocchia di San Benedetto in via Arco Mirelli a Napoli, strada che collega il corso Vittorio Emanuele con la Riviera di Chiaia. Una signora, che stava assistendo alla messa, improvvisamente ha avvertito un malore.

Il prete ha interrotto immediatamente la funzione e i fedeli presenti hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta in poco tempo un’ambulanza, gli operatori del 118 hanno soccorso la donna. Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, si sarebbe trattato di un malore, nulla di grave, soltanto un brutto spavento.

All’arrivo dei soccorsi tutte le persone presenti in chiesa si sono riversate fuori, invadendo la piccola stradina su cui affaccia la Parrocchia, per vedere come stesse la donna che si è sentita male.