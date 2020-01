0 Facebook I segni più hot del 2020, cosa dicono le stelle sotto le lenzuola News 5 Gennaio 2020 19:49 Di redazione 3'

Il 2020 è ormai iniziato da qualche giorno, ma siamo ancora in tempo per capire cosa dicono le stelle per questo nuovo anno che stiamo vivendo. Si tratta, però, di un oroscopo un po’ diverso rispetto a quello normale, perché riguarda la sfera dell’intimità.

Quali sono i segni più hot secondo i pianeti? Anche se tanto dipende dalle singole vite delle persone, gli oroscopi possono dare importanti suggerimenti.

Scopriamo come sarà il 2020 sotto le lenzuola.

TORO: per voi sarà un anno molto hot. Talmente tanto da essere super evidente agli occhi di tutti. Ci saranno anche dei momenti di serietà, ma nulla fermerà l’ardore del vostro eros.

VERGINE: eros fortissimo per voi della vergine, infatti, per questo nuovo anno ci sarà una sola regola, non averne affatto! Niente buona educazione, darete semplicemente libero sfogo alla passione e alla fantasia.

CAPRICORNO: sarete passionali e irrefrenabile, parola d’ordine: resistenza! Nulla vi potrà fermare, avete talmente tanta energia che potreste partecipare alla maratona di New York.

LEONE: nonostante Plutone vi sarà contro, Marte vi lascerà un po’ di tregua facendovi trovare lo splendore perduto all’inizio dell’estate. Ed è proprio da questa stagione che sfoggerete un sex appeal fuori dal comune che farà impazzire chiunque vi circondi. Pazientate per poi esplodere.

SAGITTARIO: questo anno vi porterà tanta voglia di scoprire cose nuove in ambito sessuale, nuove posizioni e pratiche, anche dai sapori orientali, nulla potrà fermarvi!

SCORPIONE: nonostante il vostro anno inizi un po’ in sordina, vi riprenderete alla grande a partire dalla seconda metà dell’anno. Ritroverete una grande forza e un’incredibile passione.

ARIETE: per questa prima parte dell’anno accamperete scuse su scuse, pur di non spogliarvi. Complici i pianeti dissonanti, ma non temete, dalla seconda metà dell’anno potrete tirare un sospiro di sollievo.

PESCI: nonostante in quanto eros abbiate pochi rivali sotto le lenzuola, per questo anno vorrete godervi un po’ di relax. Una sorta di anno sabbatico dall’intimità, che vi servirà per pensare a voi stessi.

GEMELLI: per la prima metà dell’anno sarete in un tranquillo letargo, per poi giungere in modo graduale il risveglio dei sensi dopo luglio.

ACQUARIO: sarà un anno lontano dall’intimità, anche voi in letargo, complice anche la dissonanza di Marte.

BILANCIA: anno di riflessione per voi della bilancia, che lascerete alle spalle l’eros per dedicarvi a voi stessi.

CANCRO: mettete una pietra sopra sull’argomento sesso. Per tornare ad avere dei nuovi desideri sessuali dovrete aspettare il 2021 e nel frattempo cercare di sopravvivere!